Частного извозчика арестовали по подозрению в серии краж на 2 млн рублей в Петербурге

В Петербурге арестовали мужчину, который занимался частным извозом на арендованных авто. Его подозревают в серии краж у клиентов. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД региона.

Мужчина промышлял с августа по ноябрь. Он действовал по одной и той же схеме: арендовал авто, подбирал пьяных и вез их дома. Потом клиенты обнаруживали, что у них пропал телефон. Более того, с карт начинали списывать деньги. Добычей подозреваемого стали в общей сложности около двух миллионов рублей.

Полиция задержала по подозрению в этом преступлении 42-летнего мужчину. В настоящее время правоохранители проверяют, не было ли у него и других жертв, кроме обратившихся в полицию.