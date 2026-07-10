«Заставить плакать легче». Стоянов раскрыл главный секрет комедийного мастерства

Актер Юрий Стоянов, больше всего известный по юмористической программе «Городок», заявил, что в комедийных ролях нужно не меньше мастерства, чем в драматических, а иногда и больше. Об этом он рассказал в интервью 360.ru.

Стоянов — многогранный артист, который играл как в драматических, так и в комедийных проектах. По его словам, он может как рассмешить зрителей, так и растрогать. При этом в профессии ему интересен любой жанр.

«Нет смысла стесняться и пытаться опровергнуть мнение, что я — комедийный актер. Но я надеюсь, что зритель так же, как и я, понимает, что это только часть моей профессии. Заставить зрителя плакать, мне кажется, легче», — сказал артист.

Сегодня, 10 июля, Стоянову исполняется 69 лет. Он прославился на всю Россию, начав путь с выпускника ГИТИСа. Подробнее о карьере и жизни звезды — в большом материале 360.ru.