«Заставить плакать легче». Стоянов раскрыл главный секрет комедийного мастерства
Юрий Стоянов заявил, что заставить плакать зрителя легче, чем рассмешить
Актер Юрий Стоянов, больше всего известный по юмористической программе «Городок», заявил, что в комедийных ролях нужно не меньше мастерства, чем в драматических, а иногда и больше. Об этом он рассказал в интервью 360.ru.
Стоянов — многогранный артист, который играл как в драматических, так и в комедийных проектах. По его словам, он может как рассмешить зрителей, так и растрогать. При этом в профессии ему интересен любой жанр.
«Нет смысла стесняться и пытаться опровергнуть мнение, что я — комедийный актер. Но я надеюсь, что зритель так же, как и я, понимает, что это только часть моей профессии. Заставить зрителя плакать, мне кажется, легче», — сказал артист.
Сегодня, 10 июля, Стоянову исполняется 69 лет. Он прославился на всю Россию, начав путь с выпускника ГИТИСа. Подробнее о карьере и жизни звезды — в большом материале 360.ru.