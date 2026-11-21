21 ноября 2026 10:00 ОСАГО за один рубль? Водителям объяснили, почему радоваться рано Эксклюзив

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Полис ОСАГО за один рубль звучит заманчиво, но это вовсе не означает, что страховку начнут продавать по символической цене. Банк России впервые предложил снизить минимальную базовую ставку до рубля с одновременным повышением верхней границы тарифа на 20%. Кому полис может обойтись дешевле, кто рискует заплатить больше и как новые правила повлияют на стоимость автострахования — в материале 360.ru.

Что ЦБ предложил изменить для расчета ОСАГО

Основой расчета полиса ОСАГО является базовая ставка, для которой Центробанк устанавливает минимальное и максимальное значения — так называемый тарифный коридор. Страховые компании самостоятельно выбирают сумму в установленных пределах. Затем базовую ставку умножают на коэффициенты, которые зависят от региона, возраста и стажа автомобилиста, мощности двигателя и истории аварий. Поэтому стоимость полиса для одного и того же водителя отличается.

Новой инициативой регулятор предложил фактически отказаться от минимальной базовой ставки, снизив ее до одного рубля для всех категорий транспорта.

Фото: РИА «Новости»

По замыслу ЦБ, это позволит страховщикам активнее конкурировать за аккуратных водителей, предлагая им более выгодные условия. Одновременно регулятор предложил повысить его верхнюю границу. Для владельцев личных автомобилей она увеличится на 20%, для такси, грузовиков и легковых автомобилей юридических лиц — на 35%. Для общественного транспорта, работающего на регулярных маршрутах, предусмотрено повышение на 6,6%. Необходимость изменений Центробанк объяснил увеличением расходов страховщиков. За девять месяцев 2026 года средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 11% и достигла 128 тысяч рублей. Дополнительное давление на рынок оказывает подорожание автомобильных запчастей. Изменения затронут и территориальные коэффициенты, влияющие на итоговую цену страховки. ЦБ предложил снизить их для 32 городов и повысить для 39 территорий, где страховые выплаты обходятся компаниям особенно дорого.

Подешевеет ли ОСАГО и кому придется платить больше

Снижение минимальной базовой ставки ОСАГО до одного рубля не приведет к заметному удешевлению полисов. Об этом в комментарии ведущей 360.ru Елене Коновой заявил директор по развитию группы компаний «500–400 Страхование» Илья Новиков. По его словам, страховые компании сейчас предпочитают устанавливать базовые ставки не по нижней границе тарифного коридора, а по верхней. Поэтому возможность снизить минимальный тариф практически до нуля едва ли изменит ситуацию. «Базовый тариф сейчас стремится не к нижней границе, а выше середины и ближе к верхней границе этого тарифного коридора», — пояснил Новиков.

Он отметил, что на фоне инфляции и общего роста цен страховщики скорее заинтересованы в повышении стоимости своих услуг. Поэтому инициатива Центробанка вряд ли вызовет у них желание массово снижать тарифы.

Фото: РИА «Новости»

С такой оценкой согласился и автоэксперт Виктор Мартыненко. В беседе с 360.ru он предположил, что страховые компании могут попытаться компенсировать снижение базовой ставки за счет продажи дополнительных услуг. «Страховые компании должны зарабатывать. Они всегда делали ставку на то, чтобы владельцы автомобилей не только страховали машину по базовому тарифу, но и дополнительные опции включали», — объяснил эксперт. По мнению Мартыненко, расширение верхней границы тарифного коридора на 20% также может обернуться дополнительными расходами для автомобилистов. Страховщики будут учитывать рост стоимости запчастей, ремонта и обслуживания машин. Наиболее ощутимым подорожание может оказаться для водителей, которые часто попадают в ДТП. Они представляют повышенный риск для страховых компаний и сейчас платят за страховку больше автомобилистов с безаварийной историей. «Такой водитель является первым в пункте рисков для страховых компаний, потому что приходится именно страховым компаниям расплачиваться за такого», — подчеркнул Мартыненко. При этом снижение нижней границы тарифа само по себе не гарантирует удешевления ОСАГО даже для аккуратных водителей. Новые правила лишь расширят возможности страховщиков при установлении базовых ставок, а окончательная стоимость полиса по-прежнему будет зависеть от индивидуальных коэффициентов.