Юрий Стоянов рассказал об изменении своего персонажа в комедии «На деревню дедушке 2»

Актер Юрий Стоянов рассказал об изменении своего героя в комедии «На деревню дедушке 2». Об этом сообщило ИА НСН .

По словам артиста, его персонаж будет учиться бороться с эгоизмом и по-новому воспринимать отношения с внуком.

«Два хороших мужика никак не могут найти общий язык, каждому хочется, чтобы мальчишка был только с ним. Но он же общий, не чей-то личный, кроме того, он и сам по себе личность», — отметил Стоянов.

Как пояснил актер, проект призывает к человеческой терпимости и умению принимать жизнь такой, какая она есть, добавил RT.