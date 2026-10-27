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    «Я просто пристроилась». Долина объяснила историю с «мигалкой» на дороге

    Долина получила штраф за езду за спецавто к Баскову

    Фото: РИА «Новости»

    Певицу Ларису Долину оштрафовали за езду за автомобилем со специальными проблесковыми маячками. Об этом артистка рассказала прессе, ее процитировало РИА «Новости»

    Ранее Долина говорила, что «мчалась с мигалками» на концерт Николая Баскова в Москве. Артистка объясняла, что не хотела опоздать на выступление друга. 

    Теперь же Лариса Долина указала, что «просто пристроилась за «мигалкой», которая шла». К таким мерам ей пришлось прибегнуть из-за большого количества машин на трассе. 

    После поездки Долиной пришел штраф. Певица уверила, что сразу его оплатила. Размер взыскания она не назвала. 

    Около 15 лет назад артистка уже рассказывала, что иногда нарушает правила дорожного движения. При этом Долину, по ее словам, никогда не штрафуют — так как «не имеют права останавливать».

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    изображение сгенерировано ИИ/360.ru