В Петербурге прошло прощание с актером Барановым из «Улиц разбитых фонарей»

Прощание с актером Барановым из «Улиц разбитых фонарей» прошло в Петербурге

Прощание с актером из «Улиц разбитых фонарей» Владимиром Барановым состоялось в Петербурге. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Рязанский областной театр юного зрителя, где работал артист.

По словам собеседницы агентства, на прощании присутствовала почти вся труппа — около 40 человек. Она добавила, что Баранов был «достойным человеком, коллеги его очень любили».

Советский и российский актер театра и кино, актер дубляжа Владимир Баранов, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург», умер в возрасте 70 лет. На его счету более 70 театральных ролей и 88 — в кино.

Недавно стало известно, что умер звезда сериала «Во все тяжкие» актер Ар Джей Митт. Актер скончался в Техасе.