Сегодня 05:30 «Жизнь продолжается, и она прекрасна». Гений Дмитрия Хворостовского Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

Знаменитости

Семья

Женщины

Россия

История

Артисты

Великому русскому баритону Дмитрию Хворостовскому 16 октября могло бы исполнится 64 года. Оперный певец рано ушел из жизни, ему пришлось бороться с раком, он до последнего не покидал сцену. Как провел последние годы знаменитый артист, о чем молчал и что случилось с его семьей — в материале 360.ru.

Чем болел Хворостовский Привычную жизнь Дмитрия Хворостовского перечеркнул мрачный июнь 2015 года. Артист внезапно отменил все выступления. Публика узнала о причине позднее: певцу диагностировали глиобластому — коварную и крайне агрессивную форму рака. Пресс-служба артиста в те дни отмечала, что Хворостовский настроен оптимистично и будет бороться. Он начал курс лечения, врачи пообещали — шансы есть. Ради сцены и любимой семьи певец согласился на изнуряющие курсы химио- и лучевой терапии. Голос он не потерял. К этому тяжелому лету Хворостовский был известен всему миру. Он один из первых, если вообще не первый русский и советский певец, ворвавшийся на музыкальный Олимп в одночасье. Его карьера была ясна с самого начала: родившийся в Красноярске юноша в 1989 году победил на престижнейшем Cardiff Singer of the World. Невероятный красавец с внешностью настоящего героя русских сказок, обаятельный, харизматичный — планета предсказуемо пала перед ним ниц. Все словно увидели олицетворение новой России. Поняли: загадочная русская душа — вовсе не миф, у нее есть реальная внешность и невероятный голос.

Фото: РИА «Новости»

Затем последовали триумфальный «Евгений Онегин» в венецианском «Ла Фениче», «Травиата» в Чикаго и покорение нью-йоркской «Метрополитен-опера». Хворостовскому рукоплескали лучшие залы планеты — от миланского «Ла Скала» и лондонского «Ковент-Гарден» до Мариинки и аргентинского «Колон». С 1994 года его главным пристанищем стал Лондон: там артист купил дом в респектабельном Ислингтоне, получил британское гражданство. Но за блеском мировой славы Дмитрий Хворостовский скрывал тяжелые личные драмы. Измена первой жены Хворостовского Первую любовь Хворостовский встретил еще в Красноярске. Светлана Рогова плясала в кордебалете, отличалась вздорным нравом и любовью к веселым вечерам в барах. К моменту знакомства с Дмитрием Хворостовским Рогова уже успела завести ребенка. С бывшим мужем она жила в одной квартире — это артиста не остановило. Он забрал избранницу к себе и долгое время прощал ей все. Хорошо эта история закончиться не могла. Однажды Хворостовский застал верную ему до гроба жену в постели с приятелем. Сдерживаться певец не стал. «Избил обоих так, что мало не показалось. Мужчине сломал два ребра, а Свете отбил яичники. Поэтому она долго не могла родить», — рассказывал позднее прессе близкий друг Хворостовского.

Фото: РИА «Новости»

Почему Хворостовский развелся с первой женой И все же, супругу Хворостовский любил. Он забрал ее с собой в Лондон — к тому моменту гений артиста уже понял весь мир. Весь, кроме Роговой. На новом месте ссоры шли одна за другой. Оперный певец топил горе в бутылке. «Я очень сильно пил, с длительными запоями, которые были связаны как с удачами, так и с неудачами. <…> Привык к этому делу с детства. В Сибири, знаете ли, вина не пьют», — позднее рассказывал Хворостовский в разговоре с aif.ru. У пары появились близнецы, Александра и Даниил. Спасти брак они не смогли. Дмитрий Хворостовский съехал из дома, а вскоре и развелся.

Я заработал себе язву из-за переживаний, связанных с разводом. Должен был петь «Риголетто» в Хьюстоне, но медленно увядал. Дмитрий Хворостовский

Процесс развода выдался сложным. Лондонский суд оценил доходы артиста как высокие, его обязали выплачивать бывшей жене по 195 тысяч фунтов стерлингов в год. Кроме того, Рогова умудрилась настроить против Хворостовского детей. Финал жизни женщины оказался трагичным. Рогова заразилась менингитом, не стала лечиться и быстро умерла.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Дмитрия Хворостовского Красавец Хворостовский жил не только в Лондоне, певец любил Россию и с удовольствием устраивал достаточно экстравагантные выходы в свет. За век до него таким же сибаритом слыл и великий Федор Шаляпин. Впрочем, это была лишь небольшая часть его истории. Гораздо большее пространство занимали серьезные оперные ангажементы, камерные программы и огромное количество благотворительных проектов. Нашел Дмитрий Хворостовский и новую любовь. Артиста покорила эффектная швейцарка Флоранс Илли. Познакомились они на репетиции — ставили «Дона Жуана». Сценарий располагал к продолжению. Ради Хворостовского Илли пожертвовала карьерой. Она посвятила себя семье, выучила русский настолько, что легко читала Достоевского и Чехова. Для артиста встреча с Флоранс стала судьбоносной: в 2003 году у пары родился сын Максим, в 2007-м на свет появилась дочь Нина. Жену он любил без памяти.

Фото: РИА «Новости»

Где похоронили Хворостовского Почти для каждого российского певца Хворостовский был ориентиром. Он показал, что можно родиться в глубинке и пробиться на мировую сцену только за счет таланта, голоса и ума. Таких заслуг хватило бы Хворостовскому, чтобы даже к 50-летнему юбилею уйти на покой и почивать на лаврах. Но он совершенно не хотел тишины. Не остановил артиста и страшный диагноз. После него Хворостовский несколько месяцев провел на больничной койке, а затем вернулся на сцену — русского гения пригласила «Метрополитен Опера». Несмотря на тяжелейшие испытания, строил планы до последних дней. Обсуждалось даже его возвращение в партии «Риголетто» на сцене «Ковент-Гарден». В мае 2017 года он успел выступить на Дне города в Санкт-Петербурге, а на следующий день попал в московскую клинику. Хворостовскому становилось все хуже. К опухоли мозга добавилась пневмония. Супруга не отходила от Хворостовского ни на шаг. Флоранс сопровождала его на гастролях и сидела у больничной койки. Свой последний концерт оперный певец дал 23 июня 2017 года. Осенние выступления в Вене и столичном зале консерватории пришлось отменить, жить артисту оставалось меньше шести месяцев. Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017-го. Былинным богатырем он оставался до самого конца: в последние часы просил семью о хосписе — не хотел, чтобы кто-то видел его слабость. Двоюродный брат артиста позднее предполагал, что Хворостовский мог бы прожить дольше, если бы отказался от выступлений и сосредоточился на здоровье.

Фото: РИА «Новости»

По последней воле музыканта, его тело кремировали, а прах разделили: первую капсулу с почестями захоронили на московском Новодевичьем кладбище, вторую привезли в Сибирь и заложили в основание памятника в Красноярске. Вдова Хворостовского нашла новую любовь Последние дни Дмитрий Хворостовский посвятил мыслям о будущем Флоранс. Он попросил супругу не оставаться в платке вдовы навсегда — понимал, что молодая и красивая женщина не должна хоронить и себя вместе с мужем. Первые годы после смерти Хворостовского Флоранс переживала очень тяжело. Она сосредоточилась на семье, завела собак.

Мир как будто остановился. В последние дни Дима мне говорил: «Фло, ты мне обещаешь быть счастливой? Жизнь продолжается, и она прекрасна». Он даже хотел, чтобы я когда-нибудь с кем-нибудь познакомилась. Флоранс Илли

Лишь шесть лет спустя 52-летняя на тот момент Флоранс объявила о новых отношениях. Ее избранником стал британец Джордж Кларк, звезда шоу Amazing Space и предприниматель. За плечами у Кларка остались два развода и трое детей. Это не помешало паре обрести гармонию. Флоранс сохранила хорошие отношения и с семьей Хворостовского. Родственники певца поддержали ее решение вновь начать встречаться с мужчинами. «Мы должны понимать, что, если женщина не будет поддерживать свою женственность, очень быстро превратится в старуху. Тогда она никому не будет интересна — ни ее детям, ни кому-либо еще. Каким бы великим ни был ее покойный муж и как бы сильно она его ни любила, всем нам — ее детям и общественности — нужна яркая, живая, прекрасная Флоранс», — объяснил Daily Mail двоюродный брат Дмитрия Хворостовского Алексей Зархин. Хотя Флоранс и не живет в России, она поддерживает наследие своего великого мужа. Женщина несколько раз проводила концерты в Москве для Фонда Дмитрия Хворостовского. Русский язык Флоранс помнит до сих пор.