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    Дмитрий Тарасов ответил на обвинения в холодном отношении к жене

    Фото: РИА «Новости»

    Футболист Дмитрий Тарасов отреагировал на критику зрителей шоу «Ставки на любовь», которые обвинили его в недостаточной поддержке супруги Анастасии Костенко. В личном блоге спортсмен объяснил свое поведение особенностями характера.

    Поводом для обсуждений стал первый выпуск нового сезона проекта. Костенко заняла первое место в дебютном испытании, однако реакция ее мужа показалась некоторым зрителям слишком сдержанной. Недовольство вызвали и слова Тарасова о том, что победа принадлежит им обоим.

    «Друзья, я такой человек, я не очень эмоциональный. Я не умею прыгать и радоваться. Но в душе меня переполняли эмоции. Я горжусь своей женой», — объяснил спортсмен.

    По словам футболиста, все теплые слова и комплименты он предпочел высказать Костенко лично, без камер и посторонних.

    Ранее футболист участвовал в седьмом сезоне шоу «Маска» на НТВ. В выпуске от 22 февраля он выступал в костюме Жука, однако выбыл из проекта после решения жюри.

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