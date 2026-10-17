Дмитрий Тарасов ответил на обвинения в холодном отношении к жене

Футболист Дмитрий Тарасов отреагировал на критику зрителей шоу «Ставки на любовь», которые обвинили его в недостаточной поддержке супруги Анастасии Костенко. В личном блоге спортсмен объяснил свое поведение особенностями характера.

Поводом для обсуждений стал первый выпуск нового сезона проекта. Костенко заняла первое место в дебютном испытании, однако реакция ее мужа показалась некоторым зрителям слишком сдержанной. Недовольство вызвали и слова Тарасова о том, что победа принадлежит им обоим.

«Друзья, я такой человек, я не очень эмоциональный. Я не умею прыгать и радоваться. Но в душе меня переполняли эмоции. Я горжусь своей женой», — объяснил спортсмен.

По словам футболиста, все теплые слова и комплименты он предпочел высказать Костенко лично, без камер и посторонних.

Ранее футболист участвовал в седьмом сезоне шоу «Маска» на НТВ. В выпуске от 22 февраля он выступал в костюме Жука, однако выбыл из проекта после решения жюри.