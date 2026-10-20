Умерла советская и киргизская оперная певица Кайыргуль Сартбаева

Народная артистка СССР, советская и киргизская оперная певица Кайыргуль Сартбаева скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщила Киргизская национальная консерватория имени Молдобасанова.

«С ее уходом кыргызское искусство теряет одну из своих ярчайших звезд, выдающуюся личность, чей талант выходил далеко за пределы сцены и чье имя стало символом высокого мастерства, красоты голоса и беззаветного служения искусству», — прокомментировали в консерватории.

Кайыргуль Сартбаева родилась в 1936 году в селе Кара-Булак. В 1962 году она окончила Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. В 1969–1970 годах стажировалась в Государственном академическом Большом театре. С 1962 года и вплоть до 2010-х была солисткой Киргизского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.