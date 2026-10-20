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    Рэпера Navai выпустили из СИЗО по решению следователя

    Адвокат: рэпера Navai освободили, он уже в Москве

    Фото: РИА «Новости»

    МВД Казахстана прекратило уголовное дело в отношении рэпера Наваи Бакирова, известного под псевдонимом Navai. Об этом сообщила 360.ru адвокат исполнителя Рена Керимова.

    По ее словам, музыканта освободили в связи с деятельным раскаянием в соответствии со статьей 65 УК Казахстана.

    «Navai признал вину, оказал содействие. Впервые привлечен к уголовной ответственности. Молодой возраст, хорошие характеристики с места работы. Все это в совокупности было принято к сведению, и следственные органы решили прекратить дело», — рассказала юрист.

    Рэпер выехал из Казахстана, предположительно, он уже в Москве.

    «Счастливый, довольный, благодарный. Благодарный всем вокруг. Всем, кто переживал, кто помогал, поддерживал, защищал его. Говорил, что когда-нибудь обязательно вернется и проведет сорванный концерт в Астане, если получится», — описала Керимова настроение исполнителя после освобождения.

    Navai задержали на границе Казахстана с несколькими граммами наркотика.

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