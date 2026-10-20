Басков получил поздравительную телеграмму от Путина

Певец Николай Басков рассказал, что российский лидер Владимир Путин поздравил его с 50-летним юбилеем. Народный артист опубликовал в своих соцсетях фото с поздравительной телеграммой.

«Уважаемый Николай Викторович, примите поздравления с 50-летним юбилеем!» — говорилось в поздравлении.

Путин отметил яркий талант, вдохновение, энергию и обаяние артиста, помогающие ему успешно выступать на самых престижных концертных площадках. Глава государства пожелал Баскову доброго здоровья и всего наилучшего.

Певцу исполнилось 50 лет. Артист выступил на юбилейном концерте, устроив грандиозное шоу на Live Арена в Подмосковье. Как признавался Басков, подготовка к нему длилась в течение года.