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    Басков получил поздравительную телеграмму от Путина

    Фото: РИА «Новости»

    Певец Николай Басков рассказал, что российский лидер Владимир Путин поздравил его с 50-летним юбилеем. Народный артист опубликовал в своих соцсетях фото с поздравительной телеграммой.

    «Уважаемый Николай Викторович, примите поздравления с 50-летним юбилеем!» — говорилось в поздравлении.

    Путин отметил яркий талант, вдохновение, энергию и обаяние артиста, помогающие ему успешно выступать на самых престижных концертных площадках. Глава государства пожелал Баскову доброго здоровья и всего наилучшего.

    Певцу исполнилось 50 лет. Артист выступил на юбилейном концерте, устроив грандиозное шоу на Live Арена в Подмосковье. Как признавался Басков, подготовка к нему длилась в течение года.

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