«Упал ей прямо в ноги». Басков спустя 15 лет раскрыл детали разрыва с Федоровой

Басков три раза расставался с Федоровой и возвращался с цветами

Роман Николая Баскова с моделью, телеведущей Оксаной Федоровой длился два года. За это время они трижды расставались и вновь сходились. Певец признался НТВ , что сильно ревновал избранницу.

«Безумно влюблен и в то же время я сума сходил по ней, я стал терять себя. Я все стал забывать, безумно ревновал ко всем», — рассказал Басков.

Он настолько сильно помешался на Федоровой, что хотел быть рядом 24 часа в сутки. Не выдержав накала страстей, Басков трижды уходил и возвращался, вымаливая прощение.

«Однажды пришел в четыре утра домой, принес ей 101 розу, упал ей прямо в ноги», — вспомнил певец.

Затем пара уехала в путешествие на Мальдивы, а по возвращении певец принял окончательное решение. На юбилейном концерте Игоря Николаева, исполнив песню «Дельфин и русалка», они объявили о расставании.

После ухода от Баскова в 2011 году Федорова вышла замуж за офицера ФСБ Андрея Бородина. У них родились двое детей.