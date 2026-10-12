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    «Упал ей прямо в ноги». Басков спустя 15 лет раскрыл детали разрыва с Федоровой

    Басков три раза расставался с Федоровой и возвращался с цветами

    Фото: РИА «Новости»

    Роман Николая Баскова с моделью, телеведущей Оксаной Федоровой длился два года. За это время они трижды расставались и вновь сходились. Певец признался НТВ, что сильно ревновал избранницу.

    «Безумно влюблен и в то же время я сума сходил по ней, я стал терять себя. Я все стал забывать, безумно ревновал ко всем», — рассказал Басков.

    Он настолько сильно помешался на Федоровой, что хотел быть рядом 24 часа в сутки. Не выдержав накала страстей, Басков трижды уходил и возвращался, вымаливая прощение.

    «Однажды пришел в четыре утра домой, принес ей 101 розу, упал ей прямо в ноги», — вспомнил певец.

    Затем пара уехала в путешествие на Мальдивы, а по возвращении певец принял окончательное решение. На юбилейном концерте Игоря Николаева, исполнив песню «Дельфин и русалка», они объявили о расставании.

    После ухода от Баскова в 2011 году Федорова вышла замуж за офицера ФСБ Андрея Бородина. У них родились двое детей.

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