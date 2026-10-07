Басков показал прятавшуюся от публики 71-летнюю мать

Певец Николай Басков поздравил мать Елену с 71-летием. Он опубликовал в Instagram* совместные кадры.

Басков показал закулисье съемки на фоне пальм и бассейна. Мать и сын примерили несколько образов с яркими цветочными и геометрическими принтами. Певец нежно поздравил женщину с днем рождения, пожелал здоровья и поблагодарил за безусловную любовь.

«Ты для меня — олицетворение добра, нежности, заботы, преданности и веры!» — заявил он.

К поздравлениям присоединился певец Сергей Лазарев и другие подписчики. Они отметили, насколько хорошо выглядит мать Баскова в компании звездного сына.

Ранее певец показал в соцсетях фото своей кошки Шанель. Он купил питомца для матери, но так привязался, что оставил себе.

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