Николай Басков признался, что считает каждый прожитый год подарком

Певец Николай Басков накануне своего 50-летия признался, что не ощущает приближения юбилея и считает каждый прожитый год подарком. Об этом артист рассказал в интервью сайту KP.RU .

Исполнитель подчеркнул, что преодолевать жизненные тяготы помогают позитивный настрой и благодарность за простые вещи — от утреннего кофе до встреч с близкими. Басков также отметил, что его путь к известности был непростым: справляться с высокими нагрузками и нехваткой сна помогали уважение к окружающим и сила воли.

Отдельно певец упомянул свой коллектив, насчитывающий почти 50 человек. По словам артиста, за долгие годы совместной работы сотрудники стали для него практически родными.