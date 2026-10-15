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    «Творческая палитра — огромная». Басков — о сюрпризах на своем юбилейном концерте

    Басков признался, что ему пришлось похудеть к юбилейному концерту

    Фото: 360.ru

    Грандиозное шоу в честь юбилея Николая Баскова на Live Арена в Подмосковье готовилось в течение года. Артист приготовил для зрителей сюрприз, о чем он признался журналистам на пресс-подходе перед выступлением. Подробности — в материале 360.ru.

    Басков приоткрыл тайну — на концерте будет выступать не только он, но и его коллеги.

    «Это будет сюрприз, потому что я специально, когда вывешивал афишу, писал просто „Юбилейный концерт“. Я не хотел, чтобы публика вообще знала, чтобы они шли только на меня. И вот это мой зритель. А сегодня те, кто будет появляться, они будут удивлять зрителя, потому что сегодня палитра творческой краски будет огромной», — поделился артист.

    Фото: 360.ru

    Юбиляр рассказал, что перед концертом пришлось немного сбросить вес — это «беда каждого артиста».

    «Я не слишком много сбрасывал, чтобы мне быть в вокальном тонусе», — отметил певец.

    Артист рассказал, что над его сценическими образами работал его любимый дизайнер Владимир Середин. Все приглашенные артистки будут выступать в дизайнерских нарядах, заказанных специально для концерта. Юбиляр признался, что это дорого.

    Ну что жалеть-то? Живем один раз, как говорится. А вы же знаете, я транжира, я люблю тратить.

    Николай Басков

    По признанию артиста, самым сложным в подготовке концерта было выбрать правильный репертуар и подобрать коллег, чтобы в каждой песне «голос мой и партнерши или партнера был как бы созвучный». Басков отметил, что были споры.

    «Спорили с режиссером, спорили по поводу костюмов, очень долго сцену разрабатывали. Но наконец-то это получилось. И даже не жалко ни копейки. Это не нервы, это, я бы сказал, такие творческие безумства», — отметил артист.

    Басков отметил, что многим желающим участвовать в юбилейном концерте пришлось отказывать и оправдываться — невозможно всех уместить в одну программу. На концерте Басков споет «самое такое неожиданное, узнаваемое, залихватское и романтическое».

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