Сегодня 22:07 «Творческая палитра — огромная». Басков — о сюрпризах на своем юбилейном концерте Басков признался, что ему пришлось похудеть к юбилейному концерту Фото: 360.ru Эксклюзив

Шоу-бизнес

Знаменитости

Концерты

Песни

Музыка

Николай Басков

Шоу-бизнес

Артисты

Подмосковье

Грандиозное шоу в честь юбилея Николая Баскова на Live Арена в Подмосковье готовилось в течение года. Артист приготовил для зрителей сюрприз, о чем он признался журналистам на пресс-подходе перед выступлением. Подробности — в материале 360.ru.

Басков приоткрыл тайну — на концерте будет выступать не только он, но и его коллеги. «Это будет сюрприз, потому что я специально, когда вывешивал афишу, писал просто „Юбилейный концерт“. Я не хотел, чтобы публика вообще знала, чтобы они шли только на меня. И вот это мой зритель. А сегодня те, кто будет появляться, они будут удивлять зрителя, потому что сегодня палитра творческой краски будет огромной», — поделился артист.

Фото: 360.ru

Юбиляр рассказал, что перед концертом пришлось немного сбросить вес — это «беда каждого артиста». «Я не слишком много сбрасывал, чтобы мне быть в вокальном тонусе», — отметил певец. Артист рассказал, что над его сценическими образами работал его любимый дизайнер Владимир Середин. Все приглашенные артистки будут выступать в дизайнерских нарядах, заказанных специально для концерта. Юбиляр признался, что это дорого.

Ну что жалеть-то? Живем один раз, как говорится. А вы же знаете, я транжира, я люблю тратить. Николай Басков

По признанию артиста, самым сложным в подготовке концерта было выбрать правильный репертуар и подобрать коллег, чтобы в каждой песне «голос мой и партнерши или партнера был как бы созвучный». Басков отметил, что были споры. «Спорили с режиссером, спорили по поводу костюмов, очень долго сцену разрабатывали. Но наконец-то это получилось. И даже не жалко ни копейки. Это не нервы, это, я бы сказал, такие творческие безумства», — отметил артист. Басков отметил, что многим желающим участвовать в юбилейном концерте пришлось отказывать и оправдываться — невозможно всех уместить в одну программу. На концерте Басков споет «самое такое неожиданное, узнаваемое, залихватское и романтическое».