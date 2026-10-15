«Немножко страшновато». Басков раскрыл подробность своего юбилейного концерта

Золотой тенор России Николай Басков празднует свой 50-летний юбилей с размахом — он устроил грандиозное шоу на Live Арена в Подмосковье. Перед выступлением певец пообщался с журналистами и приоткрыл нюансы своего появления на сцене. Подробнее — в материале 360.ru.

Общение с журналистами началось с поздравлений. Басков поблагодарил и выразил готовность отвечать на вопросы, отметив, что голос у него громкий и слышно будет всем.

На вопрос журналиста, готов ли он, артист заявил, что готов. Поздравить его на сцену выйдут коллеги, будут необычные дуэты. Басков признался, что волнуется перед выходом.

«Вся подготовка длилась в течение года. И наконец-то, вот сегодня это все состоится. Я волнуюсь перед самым главным выходом, потому что мне надо подниматься сейчас на шестой этаж и там спускаться на такое приспособление. Меня будут со всех сторон подвязывать. Я репетировал, но так, немножко страшновато», — отметил исполнитель.

Басков рассказал, что сегодняшний день для него начался с поздравлений. Он отметил, что помимо родственников и друзей его поздравили высокопоставленные люди, и приятно, что «люди меня любят, ценят, уважают».

Сам себе Бавсков пожелал здоровья.

«А все, что будет в дальнейшем в моей жизни, пускай Всевышний сам уготовит мне то, от чего я буду удивляться. Потому что я сегодня действительно удивляюсь от того, что какая произошла невероятная история моего творческого пути от мальчика в одиннадцать лет, в детский музыкальный театр и сегодня стоящего на одной из лучших сцен нашей страны», — заявил юбиляр.