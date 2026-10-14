Киркоров раскрыл, что подарит Баскову на 50-летний юбилей

Золотой тенор России Николай Басков в честь своего 50-летнего юбилея устраивает концерт, а после него небольшое афтепати, на которое пригласили и певца Филиппа Киркорова. Приглашенный гость в беседе с изданием Super признался, какой подарок намерен преподнести имениннику.

Киркоров на гала-ужине музыкальной премии «Виктория-2027» заявил, что давний приятель не подсказал идею подарка, поэтому певец решил подарить себя.

«Главный подарочек — это буду я, потому что у него на афтепати будет большой вечер. Мы говорили, мы обсуждали этот момент подарка. Я говорю: концерт концертом, но хочется подарок нормальный подарить», — признался Киркоров.

Певец в итоге решил, что определиться с подарком после новоселья: Басков пока никому не показывал свой дом, потому что суеверный. Киркоров заявил, что сначала посмотрит на дом друга, а потом поймет, что подарить.

В начале августа 2026 года Николаю Баскову вручили орден «За заслуги перед отечеством» IV степени.