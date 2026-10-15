Спел перед прессой, восхитил Подмосковье. Как Николай Басков отмечает юбилей

Николай Басков 15 октября устроил грандиозное шоу на Live Арена в Подмосковье. Артист пообещал зрителям по-настоящему особенный вечер. Как проходит юбилейное выступление певца — в материале 360.ru.

На шоу Николай Басков подготовил уникальную программу. Поклонники певца услышат не только самые популярные хиты артиста, но и премьеры.

Еще до начала выступления певец вышел к прессе. Журналисты встретили юбиляра поздравлениями с днем рождения — и Басков тут же пропел окончание фразы тенором.

«Надеюсь это шоу будет действительно запоминающимся. Я гастролирую редко и не так часто выступаю. Но если что-то делаю — то, как говорится, по полной программе», — сказал Николай Басков.

Аккомпанировать артисту выйдет оркестр под управлением Юрия Медянка. Концерт пройдет в сопровождении шоу-балета.

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