Сегодня 05:30 Юбилей Николая Баскова. Как «натуральный блондин» превратился в героя эстрады Фото: Николай Басков, 2026 год. Алексей Майшев / РИА «Новости» Шоу-бизнес

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Николай Басков — одна из самых узнаваемых фигур российской эстрады. Его путь от стажера, а потом и тенора Большого театра до эстрадного певца и телеведущего остается одним из самых необычных в истории российского шоу-бизнеса. Сегодня заслуженному и народному артисту России исполняется 50 лет, но и душой, и внешне он по-прежнему остается молодым. Историю жизни «натурального блондина» проследил 360.ru.

Происхождение и детство Николай Басков родился 15 октября 1976 года в семье кадрового военного и учительницы математики. Семья пять лет жила в Германии — отец служил, мать работала диктором на телевидении, а мальчик разучивал свои первые гаммы: родители рано заметили, что их сын вокально одарен, и старались развивать его голос. Басковы ненадолго вернулись в родную Балашиху, но через пару лет снова тронулись в путь: отца перевели в Новосибирск. Там Николай учился с пятого по восьмой класс, занимался в музыкальной школе при консерватории по классу фортепиано и ходил на плавание, даже получил II разряд. В старших классах младший Басков учился в московской школе с музыкально-хореографическим уклоном, которую окончил с золотой медалью. К тому моменту в составе Музыкального театра юного актера он уже успел побывать на зарубежных гастролях в США, Швейцарии и Франции.

Фото: Николай Басков. Владимир Федоренко / РИА «Новости»

ГИТИС, бизнес, Гнесинка Басков в 1993 году поступил в ГИТИС на специальность «актер музыкального театра», но был отчислен с первого курса. Будущая звезда эстрады постоянно прогуливал почти все занятия, особенно уроки хореографии и танца: движение и пластика давались ему с трудом. С однокурсниками отношения тоже не сложились. В те времена, как и у большинства семей в стране, у Басковых было не слишком хорошо с деньгами. И несостоявшийся артист музтеатра занялся бизнесом. Поначалу он продавал на улице цветы, потом переключился на дорогую импортную парфюмерию и косметику. Обаяние помогло юноше стать успешным продавцом товаров Christian Dior и Estée Lauder. Правда, когда родители узнали об успешном бизнесе, то потребовали, чтобы сын немедленно завязал с торговлей и продолжил учебу. В 1996 году Басков поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных в класс камерного и оперного пения. Затем с золотой медалью окончил аспирантуру Московской консерватории имени П. И. Чайковского.

Интересно В 2010 году Николай Басков добавил себе еще один диплом: он получил магистерскую степень на факультете государственного управления МГУ.

Басков в Большом театре Старт карьеры молодого певца начался в 1997-м: он победил на Всероссийском конкурсе молодых исполнителей русского романса «Романсиада». А уже через год получил вторую премию на международном конкурсе вокального искусства Grande Voice в Испании. После этого Баскова пригласили солистом Новосибирского театра оперы и балета. Однако уже в 1999-м певец поступил в стажерскую группу Большого театра. Летом того же года Басков дебютировал на главной оперной сцене России. Он пел партию Ленского в «Евгении Онегине», став самым молодым исполнителем этой роли в истории театра. Позже новичку доверили партии Моцарта и царя Измаила. Публика была в восторге. А вот критики раздавать комплименты не торопились: они вменяли Баскову, что он копировал манеру исполнения великого тенора Сергея Лемешева, упрекали в плохой актерской игре и нехватке обертонов для большой оперной сцены. Злые языки шептались, что молодой певец попал в театр по протекции «влиятельного лица».

Фото: Николай Басков и дирижер Российского национального оркестра Михаил Плетнев во время выступления в музее-усадьбе «Архангельское», 2008 год. Антон Денисов / РИА «Новости»

Басков на эстраде Ситуация обострилась, когда Басков начал совмещать выступления на оперной сцене с эстрадой. Первый клип на песню «Памяти Карузо» сделала певца популярным не только среди любителей оперы. Через год, в 2001-м, вышел первый альбом «Посвящение». А уж когда грянула «Шарманка», светловолосый и сладкоголосый парень стал настоящей звездой. Правда, из Большого театра пришлось уйти. Руководство сильно не устроил лирический тенор, пусть даже и заслуженный артист Российской Федерации (звание дали накануне 25-летия Баскова). Он числился, получал зарплату, а сам мотался по гастролям, давал концерты, пел на корпоративах и снимался в клипах. Басков в ответ жаловался, что ему не давали полноценно выступать и лишали профессионального роста. А он, кстати, рос: одно время регулярно занимался с легендарной оперной дивой Монтсеррат Кабалье и даже выступал с ней на европейских сценах, брал мастер-классы у Хосе Каррераса.

Фото: Николай Басков и оперная певица Монтсеррат Кабалье, Москва, 2013 год. Илья Питалев / РИА «Новости»

Так и не отстояв свое право иногда петь в Большом, певец окончательно выбрал эстраду. Он легко удерживал популярность, выигрывал «Золотые граммофоны», дружил с большинством коллег по цеху. «Натуральный блондин, на всю страну такой один» записывал дуэты с Таисией Повалий, Натали, Филиппом Киркоровым, Любовью Успенской. Даже с блогером Даней Милохиным успел спеть. В 2009 году Басков получил звание народного артиста Российской Федерации. Помимо музыки, певец проявил себя как телеведущий: вел шоу «Субботний вечер», «Ну-ка, все вместе!», «Дуэты», был соведущим проекта «Один в один!». Более двух десятков раз снимался в кино. И еще успевал преподавать на кафедре вокального искусства Московского педагогического государственного университета.

Фото: Нюша, Николай Басков, Натали, Филипп Киркоров и Ани Лорак во время концерта «Песня года-2013», Москва. Владимир Песня / РИА «Новости»

Личная жизнь Официально Басков был женат один раз — на Светлане Шпигель, дочери продюсера Бориса Шпигеля. В этом союзе родился сын Бронислав. Брак продлился с 2004 по 2008 год. Певец долго скрывал причины развода, но в 2026-м раскрыл подробности: он услышал, как жена и теща, обсуждая его, говорили: «Куда он денется? Подобрали его, сделали»». После этого Басков решил уйти. Отправил жену с подругой на день в Санкт-Петербург и спокойно вывез свои вещи. Однако, по словам певца, эксцессов избежать не удалось: были скандалы, угрозы, негативные публикации в прессе. Пришлось даже лечь в клинику, чтобы восстановить голос после нервного срыва.

Фото: Николай Басков с женой Светланой Шпигель, 2006 год. Екатерина Чеснокова / РИА «Новости»

Отношения с сыном после развода не сложились. Бывшая жена запретила Баскову видеться с ребенком и уехала из России. Журналист Отар Кушанашвили рассказывал: певец надеялся, что повзрослевший Бронислав сам захочет встретиться с родным отцом. Но этого не произошло. Некоторое время у певца был роман с телеведущей Оксаной Федоровой. Он был «безумно влюблен», но одновременно жутко ревновал девушку. Трижды пытался расстаться, но каждый раз возвращался и просил прощения. Однажды пришел домой в четыре утра с 101 розой и упал в ноги со словами: «Прости, без тебя не могу». Позже у певца, по его признанию, были близкие отношения с балериной Анастасией Волочковой, моделью Софией Кальчевой и «пиар-помолвка» с Викторией Лопыревой. Сейчас Басков не женат, о создании семьи пока не думает из-за «непростых жизненных ситуаций».

Фото: Телеведущая Оксана Федорова и певец Николай Басков, Москва, 2009 год. Антон Денисов / РИА «Новости»

Украина против Баскова Басков с октября 2004 года был награжден званием народного артиста Украины за «весомый личный вклад в развитие культурных взаимоотношений между Украиной и Россией, высокое исполнительское мастерство». При этом с 2017-го его имя фигурирует в базе данных украинского сайта «Миротворец». В марте 2022 года СБУ заочно предъявила певцу обвинения в публичных призывах к изменению границ Украины и объявила в розыск. А еще через два года указом президента Украины Владимира Зеленского, с которым Басков неоднократно пересекался на сцене и съемочных площадках, его таки лишили звания народного артиста. Нынешней весной Служба безопасности Украины дополнила обвинения Баскова тремя новыми статьями. Певец эти новости публично не комментировал и, несмотря на заочный розыск, продолжает активную концертную деятельность в России и за рубежом.