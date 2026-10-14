360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Врач Звонков предупредил о рисках утягивающего белья для здоровья

    Утягивающее белье нарушает лимфодренаж и повышает артериальное давление. Врач-терапевт Андрей Звонков рекомендовал носить его не более четырех часов в день, сообщает Sputnik.

    Звонков объяснил, что при ношении корректирующего белья необходимо постоянно двигаться. По его словам, компрессия выдавливает воду в кровеносное русло, повышая давление. Находиться в «утяжке» весь восьмичасовой рабочий день небезопасно.

    Звонков назвал противопоказания: гипертонические болезни, сердечную недостаточность, варикоз, тромбофлебит и нарушения артериального давления. При гинекологических заболеваниях и проблемах с желудочно-кишечным трактом такое белье также не рекомендуется: оно повышает внутрибрюшное давление.

    Спать в корректирующем белье врач не рекомендовал. Исключением может стать медицинский компрессионный трикотаж: его используют для профилактики венозных заболеваний, поддержки кровообращения и уменьшения отеков, в том числе после операций.

    «Утягивающее белье вам, конечно, все прижмет, но если вы не двигаетесь, то пользы от него не будет никакой. Мышцы под ним должны работать», — заключил Звонков.

    Читайте также

    Врач назвал самые популярные психические расстройства

    Песков заявил об уведомлении ВОЗ по эпидемической ситуации в Иркутской области

    Болезнь образа жизни. Почему в мире началась пандемия диабета и как им не заболеть?

    В России за неделю выявили более 665 тысяч случаев ОРВИ и гриппа

    Роспотребнадзор опроверг данные о втором случае заболевания в Иркутске

    Эндокринолог Муравьева связала бессонницу и апноэ с набором веса

    Мясников пошутил о последствиях увлечения БАДами у молодежи

    Спасение от насморка и зуда. В чем уникальность новой российской вакцины от аллергии на березу

    Репродуктолог назвал предельный возраст для беременности и родов без рисков

    Эндокринолог назвала простой способ следить за питанием

    Кофе без кофеина улучшил результаты при тестировании на память

    Врач Васильева объяснила, могли ли красные огни на шоу Лазарева навредить зрению