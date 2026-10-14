Врач Звонков предупредил о рисках утягивающего белья для здоровья

Утягивающее белье нарушает лимфодренаж и повышает артериальное давление. Врач-терапевт Андрей Звонков рекомендовал носить его не более четырех часов в день, сообщает Sputnik .

Звонков объяснил, что при ношении корректирующего белья необходимо постоянно двигаться. По его словам, компрессия выдавливает воду в кровеносное русло, повышая давление. Находиться в «утяжке» весь восьмичасовой рабочий день небезопасно.

Звонков назвал противопоказания: гипертонические болезни, сердечную недостаточность, варикоз, тромбофлебит и нарушения артериального давления. При гинекологических заболеваниях и проблемах с желудочно-кишечным трактом такое белье также не рекомендуется: оно повышает внутрибрюшное давление.

Спать в корректирующем белье врач не рекомендовал. Исключением может стать медицинский компрессионный трикотаж: его используют для профилактики венозных заболеваний, поддержки кровообращения и уменьшения отеков, в том числе после операций.

«Утягивающее белье вам, конечно, все прижмет, но если вы не двигаетесь, то пользы от него не будет никакой. Мышцы под ним должны работать», — заключил Звонков.