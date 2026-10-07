Песков заявил об уведомлении ВОЗ по эпидемической ситуации в Иркутской области

Россия направила во Всемирную организацию здравоохранения уведомление об эпидемической ситуации в Иркутской области. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в различных СМИ появилось достаточно ложной информации вокруг региона, и призвал следить за официальными заявлениями Роспотребнадзора.

«Подавляющее большинство того, что сообщают СМИ вокруг этой ситуации, — это ложная информация. Ориентируйтесь на информацию Роспотребнадзора. <… > Кроме того, соответствующим образом была проинформирована Всемирная организация здравоохранения», — заявил Песков.