Песков заявил об уведомлении ВОЗ по эпидемической ситуации в Иркутской области
Россия направила во Всемирную организацию здравоохранения уведомление об эпидемической ситуации в Иркутской области. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что в различных СМИ появилось достаточно ложной информации вокруг региона, и призвал следить за официальными заявлениями Роспотребнадзора.
«Подавляющее большинство того, что сообщают СМИ вокруг этой ситуации, — это ложная информация. Ориентируйтесь на информацию Роспотребнадзора. <… > Кроме того, соответствующим образом была проинформирована Всемирная организация здравоохранения», — заявил Песков.
В минувший понедельник, 5 октября, пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутске и городе Шелехове спокойная.
В ведомстве обратили внимание, что проверку провели после смерти в больницы сотрудницы противочумного института. Причиной ее ухода из жизни стала пневмония неустановленной этиологии.