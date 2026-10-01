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    Врач Умрюхин назвал возраст, когда проявляются признаки старения

    Физиолог Умрюхин: первые возрастные изменения возможны уже в 25–30 лет

    Заведующий кафедрой нормальной физиологии Сеченовского Университета, доктор медицинских наук Алексей Умрюхин рассказал, что первые возрастные изменения могут проявиться в 25–30 лет. Признаки, которые обычно связывают со старением, чаще возникают после 45 лет, сообщает РИА «Новости».

    Умрюхин привел в пример помутнение хрусталика и пресбиопию — возрастную дальнозоркость. По его словам, эти изменения обычно дают о себе знать после 45 лет, пишет kp.ru.

    Более заметное снижение функций организма начинается после 50 лет. В этом возрасте, в частности, могут появиться значимые атеросклеротические изменения сосудов. Скорость старения зависит от образа жизни, двигательной активности и психоэмоционального состояния.

    Умрюхин назвал стресс и восстановление после него одними из ключевых факторов старения. Напряжение с положительным результатом помогает организму наращивать резервы, а хронический стресс истощает их. Для сохранения здоровья врач посоветовал регулярно заниматься привычной умеренной физической активностью без чрезмерных нагрузок.

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