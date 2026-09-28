В Минздраве предложили дать возможность хирургам оказывать помощь вне больницы

Хирургам могут разрешить оказывать помощь за пределами медучреждений. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на проект приказа Минздрава.

Если документ примут, хирургов можно будет привлекать к работе по месту вызова бригады скорой и в транспортных средствах при медицинской эвакуации. Также помощь по профилю «хирургия» будут оказывать в том числе в рамках паллиативной медицины.

Новые правила могут вступить в силу 1 января 2027 года.

Ранее в России обновили стандарт медпомощи при лечении депрессии у взрослых. В список немедикаментозных методов профилактики и лечения включили электропунктуру и электронейростимуляцию головного мозга.