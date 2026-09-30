Лантратова рассказала о сроках приема врачей по ОМС

Лантратова: к терапевту и педиатру пациент должен попасть в течение суток

Пациент должен попасть к терапевту, педиатру или врачу общей практики в рамках ОМС в течение 24 часов с момента обращения. Об этом ТАСС заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

Неотложную помощь в поликлинике обязаны оказать в течение двух часов. Срок проведения консультации врача-специалиста, плановой госпитализации и многих исследований при первичной помощи, в том числе лабораторной диагностики, рентгена, УЗИ, КТ, МРТ составляет 14 рабочих дней, отметила омбудсмен.

При подозрении на онкологическое или сердечно-сосудистое заболевание профильный врач должен принять пациента в течение трех рабочих дней, а лабораторные и инструментальные исследования нужно выполнить в семидневный срок с момента назначения.

При возникновении проблем Лантратова посоветовала обращаться к завотделением, главврачу и в страховую организацию. Все подтверждающие документы необходимо сохранять.

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