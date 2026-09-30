«Может протекать незаметно». Врач назвала главные признаки дефицита калия

Дефицит калия развивается незаметно, и на ранних стадиях его признаки легко списать на усталость, недосып или перетренированность. Об этом 360.ru рассказала диетолог, кандидат медицинских наук, сотрудник НИИ СП имени Склифосовского Дарья Русакова.

По словам специалиста, легкий дефицит может протекать бессимптомно. Человек ощущает слабость и утомляемость.

«Легкий дефицит может протекать незаметно, легкая слабость, утомляемость, редкие судороги, проявление мышечной слабости, запоры и редкие перебои в работе сердца. Как правило, пациенты уже обращаются к врачу, так как судороги в икроножных мышцах, особенно в ночное время, значительно снижают качество жизни. Тяжелый же дефицит угрожает жизни — может возникнуть аритмия, фибрилляция желудочков сердца, мышечный паралич, в том числе и дыхательной мускулатуры», — пояснила Русакова.

Врач отметила, что для тяжелого дефицита должны совпасть несколько факторов. Одного неправильного питания для катастрофы обычно недостаточно.

«Причиной дефицита калия становится одновременно и однообразное питание, в котором мало калия, и прием препаратов, как правило, диуретиков, и заболевания ЖКТ, которые ведут к обезвоживанию. Один лишь обычный рацион редко доводит до тяжелой гипокалиемии», — добавила эксперт.

О том, какие продукты помогают восполнить запас калия и когда нужно вызывать скорую, читайте в полном материале 360.ru.