Врач Умнов предупредил о рисках чрезмерного увлечения бегом

Чрезмерные беговые нагрузки могут навредить суставам, костям и сердцу даже у приверженцев здорового образа жизни. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, сообщает RT .

По словам врача, бегуны сталкиваются с поражениями коленного сустава, растяжениями ахиллова сухожилия и связок голеностопа, стресс-переломами. Риск выше при слабой физической подготовке, избыточном весе и отсутствии разминки.

Умнов пояснил, что бег заставляет сердце работать интенсивнее. Нарушение кровоснабжения сердечной мышцы может вызвать перебои в ее работе и даже инфаркт. Перед началом тренировок врач рекомендовал проконсультироваться со специалистом. Он отметил, что 76 км в неделю в сочетании с марафонами создают накопительную нагрузку.

Без достаточного восстановления страдают суставы и другие системы. Большие объемы бега повышают риск хронических перегрузок и развития «колена бегуна» — нарушения траектории движения надколенника. Повторяющиеся удары и резкие движения могут привести к микротравмам и разрывам менисков.

Кости стопы также подвержены стресс-переломам. Риск увеличивают резкий рост километража, лишний вес, старые травмы, ошибки техники, неподходящая обувь и жесткое покрытие.