Эндокринолог назвал главное отличие между обычным набором веса и гормональным сбоем

Зачастую люди списывают резкий набор веса на гормональные сбои. Как понять, что речь идет именно о заболевании, объяснила в интервью 360.ru эндокринолог Воскресенской больницы Наталья Муравьева.

«Резкий набор веса бывает, и он может быть симптомом какого-то эндокринного заболевания, но это достаточно редко», — сказала она.

Зачастую вес набирается не настолько резко: просто человек задумывается о том, что с начала года — например, за шесть месяцев — значительно поправился. Муравьева отметила, что обычно это связано именно с нарушением энергетического баланса, когда калорий стало больше, а физической активности — меньше.

«Когда расспрашиваешь человека, он говорит, что работа сидячая, позволяю себе лишние сладости и так далее», — поделилась врач.

О резком наборе, по словам Муравьевой, можно говорить, когда за два-три месяца полнеешь на 10-20 килограммов.

«На самом деле, это редкость. <…> И постепенно за какое-то количество времени человек набирает лишний вес и потом считает, что с ним не дает справиться гормональный сбой», — подчеркнула она.

Эндокринолог обратила внимание, что количество людей с ожирением растет и порой проще списать свое состояние именно на сбой, хотя никаких медицинских оснований для подобных выводов нет.