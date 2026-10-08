360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Эндокринолог назвал главное отличие между обычным набором веса и гормональным сбоем

    Эндокринолог Муравьева: набор веса редко сигнализирует о проблемах с гормонами

    Фото: РИА «Новости»

    Зачастую люди списывают резкий набор веса на гормональные сбои. Как понять, что речь идет именно о заболевании, объяснила в интервью 360.ru эндокринолог Воскресенской больницы Наталья Муравьева.

    «Резкий набор веса бывает, и он может быть симптомом какого-то эндокринного заболевания, но это достаточно редко», — сказала она.

    Зачастую вес набирается не настолько резко: просто человек задумывается о том, что с начала года — например, за шесть месяцев — значительно поправился. Муравьева отметила, что обычно это связано именно с нарушением энергетического баланса, когда калорий стало больше, а физической активности — меньше.

    «Когда расспрашиваешь человека, он говорит, что работа сидячая, позволяю себе лишние сладости и так далее», — поделилась врач.

    О резком наборе, по словам Муравьевой, можно говорить, когда за два-три месяца полнеешь на 10-20 килограммов.

    «На самом деле, это редкость. <…> И постепенно за какое-то количество времени человек набирает лишний вес и потом считает, что с ним не дает справиться гормональный сбой», — подчеркнула она.

    Эндокринолог обратила внимание, что количество людей с ожирением растет и порой проще списать свое состояние именно на сбой, хотя никаких медицинских оснований для подобных выводов нет.

    Читайте также

    «Гремучая смесь». Онищенко предостерег от смешивания порошков от простуды с алкоголем

    Врач назвал наихудший чай для сна

    Sebastian Kahnert/dpa

    В Минздраве заявили о пандемии диабета

    Дом и здоровье: что включить в осенний чек‑лист защиты от заморозков

    В Роспотребнадзоре рассказали, какие вирусы циркулируют в России

    Россиянам назвали оптимальные способы продлить жизнь