Врач Умнов назвал болезни, о которых может сигнализировать боль в спине

Врач Умнов: ночная боль в позвоночнике может указывать на метастазы

Боль в спине может быть связана не только с позвоночником, но и с онкологией, пневмонией или панкреатитом. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, передает NEWS.ru .

Умнов рассказал, что метастазы в позвоночнике могут вызывать постоянную, усиливающуюся боль. Она нередко становится сильнее ночью или в покое.

При пневмонии боль может отдавать между лопатками и появляться при каждом вдохе. Панкреатит, по словам врача, сопровождается опоясывающим дискомфортом на уровне нижних ребер.

Умнов добавил, что хроническую боль в спине иногда вызывает нервное напряжение. При этом позвоночник может быть здоров, пишет kp.ru.