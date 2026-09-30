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    Врач Умнов назвал болезни, о которых может сигнализировать боль в спине

    Врач Умнов: ночная боль в позвоночнике может указывать на метастазы

    Боль в спине может быть связана не только с позвоночником, но и с онкологией, пневмонией или панкреатитом. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, передает NEWS.ru.

    Умнов рассказал, что метастазы в позвоночнике могут вызывать постоянную, усиливающуюся боль. Она нередко становится сильнее ночью или в покое.

    При пневмонии боль может отдавать между лопатками и появляться при каждом вдохе. Панкреатит, по словам врача, сопровождается опоясывающим дискомфортом на уровне нижних ребер.

    Умнов добавил, что хроническую боль в спине иногда вызывает нервное напряжение. При этом позвоночник может быть здоров, пишет kp.ru.

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