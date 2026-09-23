Врач назвал 5 скрытых признаков заражения паразитами

Врач Лебедева: хронический кашель, прыщи и сыпь могут появиться при глистах

Внезапные высыпания на лице и хронический кашель не нужно сразу списывать на стресс или экологию. Эндокринолог Диляра Лебедева в телеграм-канале рассказала, что в организме человека годами могут жить паразиты, подавляя иммунную систему.

Врач отметила, что стоит обратить внимание на пять симптомов наличия в организме паразитов, которые на первый взгляд неспецифичные.

Если появились проблемы с кожей (прыщи, зуд, сыпь), стоит задуматься насчет глистной инвазии. Второй признак — снижение иммунитета. Человек часто заражается ОРВИ и другими инфекциями.

Аллергии, выражающиеся поллинозом, крапивницей и бронхиальной астмой, а также постоянный кашель тоже могут говорить о наличии паразитов.

«Железо не растет — несмотря на препараты. Паразиты — особенно ленточные черви и сосальщики — всасывают железо, медь и витамины группы В всей поверхностью тела», — отметила она.

Ранее инфекционист Владимир Неронов предостерег, что не стоит принимать антигельминтные препараты без подтвержденного диагноза.