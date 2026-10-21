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    Врач Уланкина объяснила, кому нужны препараты йода

    Врач Уланкина: избыток микроэлемента может нарушить работу щитовидной железы

    Большинству людей для профилактики йододефицита достаточно сбалансированного питания и йодированной соли. Препараты должен назначать врач, рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина, сообщает RT.

    Йод нужен для синтеза гормонов щитовидной железы, которые влияют на обмен веществ, сердце и нервную систему. Его источники — рыба, морепродукты, молочные продукты и яйца. В регионах с низким содержанием йода в почве и воде местные продукты могут содержать мало этого микроэлемента.

    Уланкина пояснила, что длительный дефицит может привести к увеличению щитовидной железы — зобу, а снижение выработки гормонов — к гипотиреозу. Специфических признаков йододефицита нет: усталость, сонливость и трудности с концентрацией сами по себе его не подтверждают.

    При беременности, грудном вскармливании или подтвержденном дефиците обычной профилактики может не хватать. Врач подбирает препарат и дозировку с учетом рациона, региона проживания, возраста и состояния щитовидной железы.

    Избыток йода может вызвать недостаточную или избыточную выработку гормонов. Особая осторожность нужна людям с гипотиреозом, гипертиреозом и аутоиммунным тиреоидитом.

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