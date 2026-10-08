Эндокринолог указала на опасные последствия похудения на «Оземпике»

Эндокринолог Лазуренко предупредила о потере мышц при похудении на «Оземпике»

Стремительная потеря килограммов при использовании «Оземпика» или других препаратов на основе семаглутида грозит нежелательными изменениями в организме. Вместе с жировыми запасами человек рискует потерять и часть мышц. Об этом 360.ru рассказала врач-эндокринолог, диетолог и терапевт Наталья Лазуренко.

Она подчеркнула, что важно обращать внимание на скорость похудения. Если вес уходит слишком быстро, изменения могут затрагивать не только жировую, но и мышечную ткань.

«Мы можем видеть уменьшение объема мышечных волокон тогда, когда снижение веса под терапией инкретинами идет в формате скоростного изменения веса», — объяснила специалист.

Лазуренко обратила внимание и на другую проблему: на фоне подавления аппетита человек может начать есть значительно меньше, не обеспечивая организм необходимым количеством белка.

Поэтому эффективность лечения ожирения нельзя оценивать исключительно по показаниям весов.

Врач рекомендовала уделять внимание рациону, физическим нагрузкам и изменениям состава тела.

«Скоростное снижение веса на инкретинах — это не триумф терапии, это, к сожалению, риски, которые повышают проблемы, связанные с этим скоростным снижением веса», — подчеркнула Лазуренко.

Потеря мышц связана не только с быстрым похудением, но и с возрастными изменениями, недостатком движения и некоторыми заболеваниями. Чем опасна саркопения, как распознать ее первые признаки и сохранить мышечную силу — в материале 360.ru.