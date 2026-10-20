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    Врач Соломатина назвала продукты для профилактики остеопороза

    Диетолог Соломатина: избыток белка усиливает выведение кальция и магния

    Мясо птицы, рыбные консервы, кунжут и бобовые стоит регулярно включать в рацион для профилактики остеопороза. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, сообщает Москва 24.

    20 октября отмечается Всемирный день борьбы с остеопорозом. Соломатина напомнила, что для структуры костей важен не только кальций, но и белок. Его источниками могут стать рыба, птица, сыр и творог. Животный белок содержит все необходимые аминокислоты.

    Врач предостерегла от избытка белка: почки усиленно выводят продукты его распада, а вместе с ними — кальций и магний. По ее словам, средняя норма составляет полтора грамма белка на килограмм веса.

    Кальцием богаты молочные продукты, особенно твердые сыры, например пармезан, а также кунжут и рыбные консервы. Последние содержат еще белок и витамин D, необходимый для усвоения кальция, отметила диетолог.

    Магний тоже участвует в регуляции усвоения кальция. Соломатина рекомендовала включать в рацион его источники: орехи, семечки и зеленые овощи.

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