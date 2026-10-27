Врач Серебрякова назвала причины осенних рецидивов герпеса

Терапевт Серебрякова: высыпания в области глаз могут угрожать зрению

Инфекции, стресс, недосып и переохлаждение могут провоцировать повторное появление герпеса. Сама осень не активирует вирус, рассказала терапевт Оксана Серебрякова, сообщает газета «Известия» .

Серебрякова пояснила: после заражения вирус остается в организме в неактивном состоянии. Осенью нагрузку на организм могут усиливать перепады температуры, респираторные инфекции и нарушения сна.

Простуда может предшествовать рецидиву, но не обязательно запускает его. Длительный стресс влияет на сон, гормональную и иммунную системы. Набор провоцирующих факторов индивидуален.

За несколько часов или примерно за сутки до высыпаний возможны зуд, жжение, покалывание и болезненность кожи. При подтвержденном диагнозе и ранее назначенной врачом схеме лечения откладывать терапию не стоит.

Для профилактики важны сон, полноценное питание и исключение известных провоцирующих факторов. Диеты и витамины не гарантируют защиты. Противовирусные препараты и длительность лечения подбирает врач.

Консультация нужна при первых, участившихся, тяжелых или долго не заживающих высыпаниях. Медицинская помощь также необходима при поражении области глаз, распространенной сыпи, высокой температуре, резком ухудшении самочувствия или ослабленном иммунитете.