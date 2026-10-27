Россиянам назвали идеальный пульс здорового человека

Для здорового человека идеальным пульсом считаются показатели от 60 до 90 ударов в минуту. Об этом РИА «Новости» заявил врач-кардиолог Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России, кандидат медицинских наук Дмитрий Доронин.

Он предупредил, что при пульсе за 100 ударов в минуту следует обратиться к медикам и проверить щитовидную железу. Такой высокий показатель может свидетельствовать о йодной недостаточности или аутоиммунном тиреоидите.

Если пульс низкий и находится на отметке 45-50 ударов в минуту, то человеку необходимо обратиться к врачу. Доронин предположил, что такой показатель может оказаться симптомом атриовентрикулярной блокады.

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