360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Врач Рожко рассказала, как восстановить концентрацию после отпуска

    Терапевт Рожко: кофе не компенсирует последствия недосыпа

    Терапевт и нутрициолог Анастасия Рожко посоветовала возвращаться к рабочей нагрузке постепенно, наладить сон и питание. Организму нужно время на адаптацию после отдыха, передает «Вечерняя Москва».

    В первые дни Рожко рекомендовала разделить дела по приоритетам и выполнять их по одному. При работе за компьютером полезны короткие перерывы и гимнастика для глаз. Ложиться и вставать стоит примерно в одно время: даже одна ночь недосыпа может усилить сонливость и увеличить число ошибок.

    Врач посоветовала не пропускать приемы пищи. В рацион стоит включать рыбу, морепродукты, яйца, мясо, овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. По ее словам, витамин C участвует в работе нервной системы и помогает снижать утомляемость, а таурин — в энергетическом обмене.

    Рожко отметила, что при выборе биологически активных добавок важны состав, форма вещества и индивидуальные потребности. По ее словам, аскорбат кальция комфортнее для желудка, а бисглицинат цинка отличается высокой биодоступностью. При приеме лекарств или хронических заболеваниях подбор добавок лучше обсудить со специалистом.

    Активность тоже стоит увеличивать плавно: чаще ходить пешком, вставать из-за стола и делать короткие разминки. Сразу возвращаться к интенсивным тренировкам необязательно.

    Читайте также

    «Может протекать незаметно». Врач назвала главные признаки дефицита калия

    Изображение создано при помощи нейросети

    Гинеколог рассказал, часто ли встречаются кисты с зубами

    Россиянам назвали неочевидные симптомы рака на ранней стадии

    Репродуктолог назвал предельный возраст для беременности и родов без рисков

    Роспотребнадзор не зафиксировал аварий в Иркутском противочумном институте

    Врач Васильева объяснила, могли ли красные огни на шоу Лазарева навредить зрению

    С 1 октября изменятся правила оказания стоматологических услуг

    Мурашко заявил, что онкопациенты бесплатно получают терапевтические вакцины

    Россиянам рассказали о способе облегчить утреннее пробуждение

    Россиянам рассказали, когда нужно менять подушку

    57stock/imageBROKER.com

    Сомнологи назвали худшее время для отхода ко сну

    IMAGO/www.imago-images.de

    Россиянам назвали способы поддержать иммунитет осенью