Врач Рожко рассказала, как восстановить концентрацию после отпуска

Терапевт и нутрициолог Анастасия Рожко посоветовала возвращаться к рабочей нагрузке постепенно, наладить сон и питание. Организму нужно время на адаптацию после отдыха, передает «Вечерняя Москва» .

В первые дни Рожко рекомендовала разделить дела по приоритетам и выполнять их по одному. При работе за компьютером полезны короткие перерывы и гимнастика для глаз. Ложиться и вставать стоит примерно в одно время: даже одна ночь недосыпа может усилить сонливость и увеличить число ошибок.

Врач посоветовала не пропускать приемы пищи. В рацион стоит включать рыбу, морепродукты, яйца, мясо, овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. По ее словам, витамин C участвует в работе нервной системы и помогает снижать утомляемость, а таурин — в энергетическом обмене.

Рожко отметила, что при выборе биологически активных добавок важны состав, форма вещества и индивидуальные потребности. По ее словам, аскорбат кальция комфортнее для желудка, а бисглицинат цинка отличается высокой биодоступностью. При приеме лекарств или хронических заболеваниях подбор добавок лучше обсудить со специалистом.

Активность тоже стоит увеличивать плавно: чаще ходить пешком, вставать из-за стола и делать короткие разминки. Сразу возвращаться к интенсивным тренировкам необязательно.