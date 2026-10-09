Гинеколог рассказал, часто ли встречаются кисты с зубами

У 25-летней москвички успешно удалили кисту, в которой находились фрагменты челюсти с зубами, — тератому. Зубы в таком новообразовании — явление редкое, но не исключительное, рассказал 360.ru акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе.

Тератома развивается из зародышевых клеток в процессе развития эмбриона. Как правило, внутри нее обнаруживают смесь жировой ткани и волос.

«Но нельзя сказать, что зубы — это какой-то эксклюзивный случай. Может встречаться практически любая ткань. Из базовых, зародышевых клеток формируются все ткани человеческого тела», — уточнил Лордкипанидзе.

Подробнее о том, что такое тератома, опасна ли она, можно ли ее вылечить, и о необычных случаях обнаружения тератомы у россиян и не только — в материале 360.ru.