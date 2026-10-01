С 1 октября изменятся правила оказания стоматологических услуг

Стоматологи будут применять анестезию при риске боли у пациента с 1 октября

Стоматологов с 1 октября обязали применять анестезию при риске боли у пациента при лечении зубов. Документ опубликован на сайте Минздрава России.

«При лечении зубов болевые ощущения возникают достаточно часто, они носят интенсивный и нетерпимый характер, поэтому применение анестезии я считаю абсолютным показанием при лечении зубов», — рассказал РИА «Новости» ректор Российского университета медицины Минздрава России, главный внештатный специалист-стоматолог Олег Янушевич.

Документ устанавливает, что при возникновении риска боли во время лечения зубов, стоматологи будут обезболивать место манипуляций. Также в документе указано, что в стоматологических кабинетах должны быть лекарства для оказания помощи при анафилактическом шоке.

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