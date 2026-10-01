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    С 1 октября изменятся правила оказания стоматологических услуг

    Стоматологи будут применять анестезию при риске боли у пациента с 1 октября

    Фото: РИА «Новости»

    Стоматологов с 1 октября обязали применять анестезию при риске боли у пациента при лечении зубов. Документ опубликован на сайте Минздрава России.

    «При лечении зубов болевые ощущения возникают достаточно часто, они носят интенсивный и нетерпимый характер, поэтому применение анестезии я считаю абсолютным показанием при лечении зубов», — рассказал РИА «Новости» ректор Российского университета медицины Минздрава России, главный внештатный специалист-стоматолог Олег Янушевич.

    Документ устанавливает, что при возникновении риска боли во время лечения зубов, стоматологи будут обезболивать место манипуляций. Также в документе указано, что в стоматологических кабинетах должны быть лекарства для оказания помощи при анафилактическом шоке.

    Ранее стоматолог ортодонт рассказала 360.ru, как можно предотвратить развитие кариеса на ранней стадии — без сверления и других сложных процедур. Сложность состоит в том, что нужно «поймать» стадию «белого пятна».

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