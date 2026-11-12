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    Врач развеяла один из главных мифов о гипертонии

    Кардиолог Гаврилова: исключать сладкое из рациона при гипертонии не нужно

    Фото: 360.ru

    При гипертонии исключать сладкое не обязательно, сахар не повышает давление. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, кардиолог, ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского университет Алина Гаврилова.

    «Проблема в другом: если сладкого много, легче набрать лишний вес, повышается риск сахарного диабета, а вместе с ними становится сложнее контролировать и давление. Поэтому шоколад или десерт время от времени — не преступление», — отметила терапевт.

    Гаврилова подчеркнула, что сладкие напитки и перекусы конфетами лучше ограничить. По словам врача, человеку с гипертонией важнее следить за солью, ее избыток действительно может повысить давление.

    Ранее ученые предложили пересмотреть рекомендации по питанию для профилактики и контроля гипертонии. Эксперты указывают на влияние натрия и калия на артериальное давление.

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