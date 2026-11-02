«Мешала ходить». Российская туристка вернулась из отпуска с личинкой в ступне
Россиянка приехала с Мальдив с личинкой в ноге
Россиянка привезла с Мальдив личинку, которая проникла под кожу, когда девушка гуляла босиком по пляжу. Об этом 360.ru рассказала туристка Анна Левштанова.
Зуд в пальце ноги Левштанова почувствовала еще до возвращения с островов. Сначала она решила, что ее укусили, но покраснение расползалось, а под кожей образовалась заметная извилистая дорожка. Уже в самолете один из пальцев сильно отек, появились пузыри, а под кожей скопилась жидкость. Из-за этого туристке стало трудно ходить.
«Но сейчас отек прошел, жидкость ушла и, спустя две недели, это мне никак не мешает», — уточнила собеседница 360.ru.
«По словам врача, хирургическим путем убирать ничего не нужно», — пояснила Анна.
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