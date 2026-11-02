«Мешала ходить». Российская туристка вернулась из отпуска с личинкой в ступне

Россиянка привезла с Мальдив личинку, которая проникла под кожу, когда девушка гуляла босиком по пляжу. Об этом 360.ru рассказала туристка Анна Левштанова.

Зуд в пальце ноги Левштанова почувствовала еще до возвращения с островов. Сначала она решила, что ее укусили, но покраснение расползалось, а под кожей образовалась заметная извилистая дорожка. Уже в самолете один из пальцев сильно отек, появились пузыри, а под кожей скопилась жидкость. Из-за этого туристке стало трудно ходить.

«Но сейчас отек прошел, жидкость ушла и, спустя две недели, это мне никак не мешает», — уточнила собеседница 360.ru.

«По словам врача, хирургическим путем убирать ничего не нужно», — пояснила Анна.

Ранее специалисты РНИМУ имени Н. И. Пирогова предупредили россиян, что во время осенней фотосессии в опавшей листве можно столкнуться с паразитами и следами диких животных.