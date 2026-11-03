Хирурги Приморья достали из лица ребенка обломок челюсти рыбы-иглы

Семилетний мальчик пострадал от укуса рыбы-иглы во время отдыха в Таиланде. В его лице застрял фрагмент челюсти с зубами, сообщили в Минздраве Приморского края.

Хищница оставила ребенку рваную рану и обломок в нескольких сантиметрах от глаза. Тайские врачи оказали первую помощь и ушили повреждение. Однако после возвращения во Владивосток родители обратились к челюстно-лицевым хирургам.

Компьютерная томография выявила в тканях под глазом инородное тело. Это был фрагмент челюсти рыбы длиной около двух сантиметров.

Медики провели сложную операцию. Им удалось извлечь опасный обломок через узкий раневой канал, не делая дополнительного разреза. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ранее в медцентре Рошаля спасли ребенка с застрявшим в кишечнике косметическим спонжем. Он находился в организме девочки около пяти дней.