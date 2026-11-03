AJCN: ученые предложили пересмотреть рекомендации по питанию при гипертонии

Ученые предложили пересмотреть рекомендации по питанию для профилактики и контроля гипертонии. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Специалисты проанализировали научные данные о влиянии натрия и калия на артериальное давление. По их выводам, общественные рекомендации должны уделять увеличению потребления калия не меньше внимания, чем сокращению соли. Как отметила почетный профессор медицины Университета Вермонта и первый автор исследования Наоми Фукагава, «пришло время рассматривать диетические вмешательства комплексно, поскольку компоненты пищи взаимодействуют друг с другом, а физиологические процессы связаны между собой».

Оба минерала участвуют в поддержании водного баланса, передаче нервных импульсов и работе мышц, но на давление действуют по-разному. Избыток натрия задерживает жидкость в организме и повышает давление в сосудах. Калий помогает почкам выводить лишний натрий с мочой и поддерживает нормальную работу стенок сосудов, пишут «Известия».

Людям с заболеваниями почек и тем, кто принимает некоторые лекарства, может быть сложнее регулировать уровень калия. Калиевые добавки и заменители соли им следует использовать только после консультации с врачом.