Россиянам указали на серьезную ошибку при лечении ОРВИ

Иммунолог-аллерголог Олег Калюжин предупредил об ошибке, которую допускают при лечении острых респираторных вирусных инфекций. Свое мнение он высказал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» .

По словам специалиста, ограничиваться устранением симптомов недостаточно. Если не препятствовать размножению вирусов, они продолжат поражать новые клетки и ткани, из-за чего болезнь может протекать тяжелее и дольше.

«В этом кроется серьезная ошибка. Если не препятствовать размножению вирусов, они будут заражать новые клетки и ткани. И тогда заболевание будет иметь более и длительное течение», — заявил Калюжин.

В качестве способа воздействия на причину инфекции иммунолог назвал препараты с интерферонами — белковыми соединениями, которые участвуют в противовирусной защите организма.

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