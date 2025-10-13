Диетолог Мухина отметила, что ферменты красного вина предотвращают развитие рака

Регулярное умеренное потребление вина способствует долголетию и профилактике болезней. Об этом заявила диетолог Марият Мухина в интервью ИА НСН .

По словам врача, безопасным количеством алкоголя считается один миллиграмм крепкого напитка на килограмм массы тела в сутки. Таким образом, взрослому мужчине весом 70 килограмм разрешается выпивать максимум бокал вина в день, объяснила доктор.

Красное вино предпочтительнее из-за наличия полезных антиоксидантов, защищающих организм от стресса и повреждений клеток. Мухина также подчеркнула необходимость избегать злоупотребления алкоголем, особенно лицам с желудочно-кишечными заболеваниями.