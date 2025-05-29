«Сноб» рассказал о набирающем популярность сочетании белого вина с замороженным халапеньо

В социальной сети TikTok набирает популярность необычный коктейльный тренд, получивший широкое освещение в западных изданиях, включая The New York Times. Суть идеи заключается в сочетании традиционного белого вина с кусочками замороженного халапеньо, острого мексиканского перца. Впервые ролик с подобным рецептом появился в TikTok еще в 2022 году, о чем в беседе с журналом «Сноб» вспомнила сотрудник отдела работы с социальными сетями издания «Винный гид России» Галина Розенштейн.

По ее опыту, эксперимент получился интересным: вначале сочетание вкусов казалось приятным, усиливая аромат и освежающий эффект вина, однако впоследствии плавящийся перец начинал приносить дискомфорт.

Профессиональные сомелье отмечают, что идея добавить замороженный перец в вино обладает определенными преимуществами. Заморозка позволяет охладить напиток, сохраняя ароматы, не разводя вино водой, как обычный лед. Винодель Тим Терви из Новой Зеландии поддержал идею, говоря, что комбинация с перцем отлично подойдет в качестве прохладительного напитка в жаркую погоду.

Профессиональный сомелье Александра Соколовская подчеркивает, что острый вкус халапеньо прекрасно сочетается с белым сухим вином, особенно рислингом, дополняя кислоту и свежесть напитка. Вместе с тем, она предостерегла поклонников алкоголя от добавления халапеньо в красное вино, обладающее высоким содержанием танинов, так как это может привести к неприятному ощущению излишней остроты и терпкости.