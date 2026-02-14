Кардиолог развеял миф о пользе красного вина для сердца
Кардиолог Лондон: красное вино не вылечит сердце, этиловый спирт токсичен
Хирург-кардиолог Джереми Лондон заявил, что красное вино не приносит пользы сердцу, потому что алкоголь остается токсичным для организма. Об этом он рассказал Daily Mirror.
По мнению врача, этиловый спирт вредит каждой клетке организма, включая сердечную мышцу и сосуды. Поэтому он советовал сократить употребление алкоголя или отказаться от него.
При этом Лондон уточнил, что в красном вине действительно содержатся полифенолы, в том числе ресвератрол, которому приписывают противовоспалительный эффект и влияние на сосуды.
«Однако чтобы получить терапевтический уровень ресвератрола, вам придется выпить астрономическое количество красного вина», — предупредил он.
Ресвератрол также содержится в винограде, чернике и клубнике. По словам врача, именно ягоды и фрукты стоит выбирать тем, кто хотел поддержать сердце без вреда от алкоголя.
«Если вам нравится красное вино, пейте его, но не надо это делать ради здоровья сердца», — призвал медик.
Ранее кардиологи напомнили, что поддержать работу сердца и наладить общее состояние организма помогают счастье, смех и положительные эмоции.