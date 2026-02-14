Кардиолог развеял миф о пользе красного вина для сердца

Хирург-кардиолог Джереми Лондон заявил, что красное вино не приносит пользы сердцу, потому что алкоголь остается токсичным для организма. Об этом он рассказал Daily Mirror .

По мнению врача, этиловый спирт вредит каждой клетке организма, включая сердечную мышцу и сосуды. Поэтому он советовал сократить употребление алкоголя или отказаться от него.

При этом Лондон уточнил, что в красном вине действительно содержатся полифенолы, в том числе ресвератрол, которому приписывают противовоспалительный эффект и влияние на сосуды.

«Однако чтобы получить терапевтический уровень ресвератрола, вам придется выпить астрономическое количество красного вина», — предупредил он.

Ресвератрол также содержится в винограде, чернике и клубнике. По словам врача, именно ягоды и фрукты стоит выбирать тем, кто хотел поддержать сердце без вреда от алкоголя.

«Если вам нравится красное вино, пейте его, но не надо это делать ради здоровья сердца», — призвал медик.

Ранее кардиологи напомнили, что поддержать работу сердца и наладить общее состояние организма помогают счастье, смех и положительные эмоции.