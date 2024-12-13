Ортодонт Радько: красное вино, апельсины и свежевыжатые соки могут серьезно повредить эмаль зубов

Сохранить здоровье и красоту зубов поможет не только правильный уход, но и грамотный подход к рациону питания. Об опасных для зубной эмали продуктах рассказала врач-ортодонт Виктория Радько в беседе с «Известиями».
Специалист отметила, что на эмаль зубов негативно воздействуют продукты с низким pH — свежевыжатые соки, апельсины и лимоны. Они уменьшают минеральную плотность эмали, провоцируя появление эрозий.
Наличие антоцианов и танинов в красном вине также может нанести серьезный вред зубам. Эмаль окрашивается за счет повышенной кислотности напитка, позволяя красителям попадать в пористую структуру зубов, подчеркнула Радько.
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