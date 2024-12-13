Диетолог Манакер: регулярное употребление красного вина повышает вероятность развития болезней сердца

Красное вино может оказать положительный эффект для здоровья организма лишь при умеренном и редком употреблении. Злоупотребление напитком увеличивает риски развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, заявил американский врач-диетолог Лорен Манакер в интервью EatingWell. Его слова приводит сайт «Свободная Пресса».

Специалист отметил, что включение красного вина в ежедневный рацион снижает эффективность лекарственных препаратов, ухудшает сон и повышает вероятность рака, поскольку алкоголь является канцерогеном.

Заменить напиток можно продуктами с аналогичными полезными свойствами — ягодами, фруктами и овощами, посоветовал Манакер.

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