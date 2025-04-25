Врач развеял миф о влиянии вина, кофе и соли на сердце

Хирург Григорьян: кофе и вино в умеренных количествах не скажутся на сердце

Умеренное количество кофе и вина не навредит сердцу, но и не предотвратит инфаркт. Кандидат медицинских наук, эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян сообщил об этом «Радио 1» .

«Если человек выпивает чашку кофе утром, в принципе это никак не повлияет на работу сердца, но если у него кофе каждые 15−20 минут, то риск развития аритмии сердца повышается», — сказал он.

Красное вино, которое по некоторым исследованиям сказывается на сосудах, тоже имеет свои особенности. Григорьян запретил пить его при повышенной кислотности в желудке и людям, не способным вовремя остановиться. По его словам, любой алкоголь в умеренных количествах не навредит здоровью, проблема лишь в понимании нормы.

Аналогичным образом врач высказался о соли, которую связывают с нарушениями работы сердца. Григорьян заявил, что ее тоже нужно употреблять в умеренном количестве.

Люди переоценили эффективность красного вина в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила врач-кардиолог Юлия Маршинцева. Оно действительно полезней белого, но имеет не настолько много антиоксидантов, чтобы предотвратить инфаркт.