Стоматолог Саматов назвал продукты, которые окрашивают зубы

Стоматолог Ильнар Саматов рассказал, что кофе, чай, красное вино и яркие соусы могут изменить цвет эмали, сообщают «Челны Live» .

Саматов объяснил, что зубы особенно активно окрашивают продукты с высоким содержанием пигментов: кофе, крепкий черный чай, красное вино, ягоды, свекла, соевый соус и другие насыщенные соусы. Кислые напитки и алкоголь временно повышают восприимчивость эмали к красителям.

Свежие твердые овощи и фрукты — яблоки, морковь и сельдерей — помогают очищать поверхность зубов и стимулируют выделение слюны. Она нейтрализует кислоты и частично смывает остатки пищи. После кофе, вина или сладостей врач рекомендовал прополоскать рот водой.

Стоматолог посоветовал проходить профессиональную гигиену один-два раза в год, а курящим и людям со склонностью к зубному камню — каждые четыре-шесть месяцев. Если потемнение не исчезает несколько недель, появились плотные отложения или чувствительность, следует обратиться к врачу.

«Такие средства могут повысить чувствительность зубов, повредить эмаль и не устраняют истинную причину изменения цвета», — сказал Саматов о высокоабразивных отбеливающих пастах.