Раскрыта польза ежедневного употребления бокала вина за обедом

Употребление бокала вина за обедом помогает ускорить процесс переваривания еды, расщепляя жирную пищу. Об этом «Газете.ru» рассказал член Российской ассоциации сомелье Андрей Зотов.

Он пояснил, что по этому вопросу имеется много мнений, причем в зависимости от того, кого спрашивать. Наркологи и врачи могут назвать это алкоголизмом, но в разных культурах других стран вино даже считается продуктом питания.

«Мое мнение, если мы говорим действительно про бокал — это 150 миллилитров в сопровождении гастрономии, за едой, качественного алкоголя — это хорошо, потому что ферменты могут помочь в расщеплении», — отметил сомелье.

Красное вино может помочь в переваривании тяжелой мясной пищи. При этом употребление алкоголя следует чередовать с водой — порция вина, затем порция воды. Таким образом будет снижена концентрация отравляющих веществ.

Ранее психиатр-нарколог Марина Саунова развеяла миф о том, что вино помогает снижать холестерин.